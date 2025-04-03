Boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine boykot başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

11 kişi, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, yönetim kurulu üyesi olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" denildi.