Boykotu delmek için alışverişe çıkan Ticaret Bakanı etiketlerle tanıştı

İBB’ye yönelik operasyonla başlayan ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yükselen toplumsal tepki bugün ülke genelinde ekonomik boykotla devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşındı.

Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan genel ekonomikl boykot, siyasi partilerin de çağrısıyla kitleselleşti.

AKP iktidarı ise boykot yapanları suçlamayı sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından bugün Ankara'da yaptığı alışverişlerden fotoğraflar paylaştı.

"MİLLİ EKONOMİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ"

Bakan Bolat bir paylaşımında "Bugün, millî ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü" derken bir başka paylaşımında ise boykot yapanları 'bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılar' diyerek hedef aldı.