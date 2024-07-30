Böyle buyurdu Vali: Lisenin uygulamalı tarım arazisine asfalt tesisi yapılacak!

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla, öğrencilerin uygulamalı tarım yaptığı Suşehri Tarım Meslek Lisesi’nin arazisine asfalt tesisi inşa edilecek. Bölge halkı, “İtirazlarımız dikkate alınmadı. Birinci sınıf tarım arazisi yok edilecek” dedi.

Sivas Suşehri’nin simgelerinden biri olan, Suşehri Tarım Meslek Lisesi olarak bilinen Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in hedefinde.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı tarıma yapılan yaklaşık 180 dönüm araziye sahip. Bu arazinin 40 dönümü arpa, 45 dönümü yonca üretimine ayırılırken 12 dönümünde ise kiraz bahçesi var. Ayrıca iki dönümünde üzüm bağı yer alırken kanatlı hayvanlar kümesler, seralar ve sulama sistemlerinin yer aldığı alanlar da bulunuyor. Hatta okulun traktörleri, römorkları ve birçok tarımsal makinası dahi var.

Ancak birinci sınıf tarım arazisi olduğu da belirtilen liseye ait bu alana, Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti tesisi inşa edilecek.

24 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Sivas ili Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan, bakanlığımıza tahsisli ve imar planlarında ‘tarım meslek lisesi’ alanında kalan Sivas İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti tesisi yapılmak üzere dosta hazırlandı ve Suşehri Belediyesi’ne gönderildi. Bu nedenle bakanlık görüşümüz talep edilmektedir. Taşınmaza, eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere ihtiyaç olmadığı değerlendirilmekte ve söz konusu alana asfalt plenti tesisi yapılmasının valilikçe uygun olduğu belirtilmektedir.”

İTİRAZLARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Bölge halkının tüm itirazlarına rağmen lisenin tarım alanına asfalt tesisi yapılmak istendiğini vurgulayan, CHP Suşehri İlçe Başkanı Hüseyin Çorlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Birinci sınıf tarım arazisine asfalt tesisi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu tesis nedeniyle tüm Suşehri halkı zarar görecek. Kaymakam’a itiraz ettik ama itirazlarımız dikkate alınmadı. Söz konusu tarım arazisinde uygulamalı eğitim yapılıyor. İnsanların ev yapmasına dahi izin verilmediği alanda 30 bin metrekarelik alanda asfalt tesisi yapılacak ve Suşehri’ne çok yazık olacak” diye konuştu.

BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİ

Bölge halkı ise “Asfalt tesisi yapılması durumunda okul geri kalan tarım alanı da zarar görecek. Okulumuzun arazisi Büyük Ova Projesi ile koruma altına alınmış birinci sınıf tarım arazisi. Sulu, sürekli tarım yapılabilen, öğrencilerin modern tarım uygulamalarını öğrendikleri bir alan. Okulun uygulama arazisi olmadan başarılı bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘ZİRAAT FAKÜLTESİ GİBİ LİSE’

Tarım alanı yok edilmek istenilen lise hakkında önceki yıllarda “Geleceğin ziraat mühendisleri bu lisede yetişiyor”, “Ziraat Fakültesi gibi lise: Öğreniyor, üretiyor ve kazanıyorlar” başlıklarıyla haberler yapılmıştı.