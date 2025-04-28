Böyle olur AKP bürokratı

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’a yönelik soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Gazeteci Tolga Şardan, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bir CİMER ihbarı sonrasında harekete geçerek eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın evinde arama yaptığını, evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini” belirterek Acar’ın ‘rüşvet ve yolsuzluktan’ tutuklandığını gündeme getirmişti.

AYLIK GELİRİ 3 MİLYON TL

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 26 yıl boyunca DHMİ Genel Müdürlüğü’nde çalıştığını, Kasım 2024’te emekli olduğunu ve aylık gelirinin ise 3 milyon TL olduğunu belirten Acar’ın banka hesapları mercek altına alındı.

2021 yılında, yıl boyunca kamudan toplam 150 bin TL maaş aldığı belirtilen Acar’ın, 31 Aralık 2021 tarihinde eski eşi Çağla Acar’a “Doğum günü hediyesi” açıklamasıyla 139 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Savcılık yaptığı çalışmada, Mehmet Cemil Acar’ın eşi Çağla Acar’ın doğum tarihinin 31 Aralık değil 8 Temmuz olduğunu belirledi. Bu para trafiğinin de Acar’ın şüpheli işlemleri arasında yer aldığı ifade edildi. Mehmet Cemil Acar ile Avukat Vahit Bıçak savcılıkta, kamu personelinin her yıl mal bildirimde bulunduğunu ancak formda çok fazla alan bulunmadığı için mal varlığının şaibeli göründüğünü iddia etti. Acar, “Mal bildirim formunda kısa bir yer vardı” derken Avukat Bıçak ise “Mal bildirim formu kısıtlıydı” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Mehmet Cemil Acar’a dair şimdiye kadar şunlar ortaya çıktı:

• Savcılık soruşturma kapsamında, O.E. isimli şahsın ifadesini müşteki sıfatıyla aldı. O.E. ifadesinde, ‘Eski Daire Başkanı Acar’ın, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi de olan, iflas eden AtlasJet’in sahibi Murat Ersoy’dan para aldığını biliyorum’ dedi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Acar’ın “Geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiğini, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğunu” bildirmişti.

• Savcılığın yaptığı araştırmaya göre, Mehmet Cemil Acar, emekli olmadan yaklaşık üç ay önce, 13 Ağustos 2024 tarihinde Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldı. Sadece Acar’ın üzerine 12 kayıtlı gayrimenkul olduğu da belirlendi.

• Vakıfbank’ta 17 aktif geri kalanı kapalı olmak üzere toplam 128 hesabı olduğu belirlenen Acar’ın Vakıfbank Gimat Şubesi’nde iki, Halkbank Emek Şubesi’nde ise bir kasası olduğu anlaşıldı.

• Savcılık, Acar’ın Vakıfbank Emek Şubesi’ndeki banka hesabını inceledi. 2019 ile 2024 yılları arasında Acar’ın sadece bu şubedeki hesabından 276 milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

• 2019’da yıllık maaşı 120 bin TL olan Acar’ın yurtdışındaki banka hesaplarında da 210 bin avro ile 150 bin dolar para trafiği tespit edildi.

• Savcılık, Acar’ın bazı gayrimenkulleri de başka isimler üzerine almış olabileceğini de belirtti.

• Acar ifadesinde, “Vakıfbank hesaplarımda yaklaşık 40 milyon TL civarında param vardır. Bankalardaki kasalarımda da altın ve döviz var ama miktarını hatırlamıyorum. Evdeki aramada ele geçirilen altın ve dövizler ise eski eşime aittir” dedi.

• İfade tutanaklarında, Acar’ın sık sık avukatı Vahit Bıçak ile görüştüğü ve bu yüzden ifadeye ara verildiği de belirtildi. Acar’ın avukatı Vahit Bıçak, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet’in de avukatlığını üstlenmişti. Bıçak’ın, Ceren Damar Şenel’in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak’a karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.