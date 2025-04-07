Böyle olur Kurum’un daire başkanı

Ataması yapılmayan veya mülakatta elenen binlerce genç memur yapılmıyor. Hatta hem istihdamda hem de eğitim yer almayan ve ev genci olarak nitelendirilen gençlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yandaşlara ise kamuda her kapı sonuna kadar açılıyor.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP’li Murat Kurum’un danışmanı eski gazeteci Aysun Torun Orhan’ın torpille memur yapıldığı ortaya çıktı.

DANIŞMAN VE BAŞKAN

Geçmişte HaberTürk ve TRT Haber’de çalışan Aysun Torun Orhan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP’li Murat Kurum’un danışmanlığını yapmaya başladı. Kısa süre önce de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde “Özel kalem müdürü” olarak atanarak herhangi bir sınava girmeden memur olma hakkı elde etti. Yaklaşık bir ay bu görev kalan Orhan’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hiç uğramadığı iddia edildi.

Orhan, 15 Mart 2025’te AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

OLAYI DOĞRULADI

Daire Başkanı yapılabilmesi için torpille memur yapıldığı belirtilen ve BirGün’ün ulaştığı Orhan, “Belediyede memur yapıldığını ve o süreçte işe gitmediğini doğruladı, ancak bir açıklama yapmayacağını” belirtti. Orhan, Daire Başkanlığı görevinin yanında AKP’li Bakan Murat Kurum’un danışmanlığına da devam ettiğini söyledi.

SAYIŞTAY DA İTİRAZ EDİYOR

Öte yandan kamu kurumlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, istisnai kadro olan özel kalem müdürlüğünün memuriyet için yol olarak kullanılmasına itirazlarına raporlarında yer verdi. Denetçiler, bunun “kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı olduğunu” vurguladı.