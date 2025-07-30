Böyle rejime böyle bürokrat

Ethem Kutay TOKER

İktidarın yıllardır sürdürdüğü cezasızlık politikası, hesap vermeme ve keyfi yetki düzeni, çocuğa şiddet olaylarında dahi sınır tanımıyor. Savcısından kaymakamına, polisinden zabıtasına yetkiyi alan hesap verebilirlik olmadığı için kötüye kullanıyor. Bunun son örneği de Mersin'de yaşandı. Yaşları 12-13 arasında değişen 5 çocuk, polis gözetiminde Mezitli Kaymakamı ve oğlu tarafından darp edilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ailelerin günlerce bekleyen şikayetinin ise dün işleme konulduğu öğrenildi.

Halk TV’nin haberine göre, olay 26 Temmuz’da meydana geldi. Kaymakam T.G.'nin 20 yaşındaki oğlu ile 12-13 yaşlarındaki beş çocuk tartıştı. Aynı gece çocuklar aileleriyle birlikte karakola çağırıldı. Ertesi gün çocuklar savcılığa götürülmek üzere aileleri tarafından polis memurlarına teslim edildi. Ardından Mezitli Kaymakamı ve oğlunun karakola gittiği ve polislerin gözü önünde çocuklara fiziki şiddet uyguladığı iddia edildi. Karakoldan sağlık kontrolü için hastaneye götürülen çocukların rapor alması da engellendi. Çocuklardan biri hastaneye kaldırılırken, ailelerin şikâyetleri 2 gün boyunca işleme konmadı.

Şiddet gören çocuklardan birinin kaburgaları kırıldı ve iç kanama riski meydana geldi. Bir diğer çocuğun da vücudunda şişlikler ve morluklar görülürken diğer iki çocuğun da sağlık kuruluşlarından darp raporu aldığı öğrenildi.

Olayın bir diğer tartışmalı yönü ise 2 çocuğun gözaltında tutulması oldu. Ailesiyle birlikte karakola giden çocuklar, Çocuk Şube’de 1 gece gözaltında tutuldu. 28 Temmuz sabahı ise çocuklar adliyeye götürüldü.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE BEKLETTİLER

Şiddet gören çocuklardan İ.G'nin babası olan Ramazan G. BirGün’e yaşananları şöyle aktardı: “5 evladımız devletin karakolunda Kaymakam, kaymakamın oğlu, korumaları; polis memurları tarafından şiddete maruz bırakıldı. Benim oğlumun iki kaburgası zarar gördü; vücudu morluk içinde. Çocuklarımızı hastaneye götürerek darp raporu aldık. Kaymakam başta olmak üzere herkesten şikâyetçi olmak istedik ancak 2 gün boyunca karakollara gelen telefonlar sebebiyle çeşitli bahaneler sunularak şikâyetçi olmamız engellendi.”

ÇOCUK ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Dilan Topaloğlu da çocukların gözaltında yaşadıklarının ‘işkence’ olduğunu söyledi. Topaloğlu “Çocukların vücut dokunulmazlıkları ihlal edilmiştir. Çocuklar korunacaklarına inandıkları polisler ve kaymakam tarafından darp edilmiştir. Çocukların 2’si gözaltında tutuldu. O yaşta çocuklar tek başına bir geceyi herhangi bir odada dahi geçiremezken nezarethanede bekletildi. Bu kabul edilemez. 1 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, haftada 1 imza verilmesi istendi. Hem uluslararası mevzuat hem ulusal çocuk mevzuatı açısından 2025 yılında hâlâ çocuklara yapılan işkenceleri konuşmamız dehşet verici. Sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

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BAŞSAVCININ OĞLUYMUŞ!

Gaziantep Çevre Yolu’nda seyir hâlindeyken aracın camından ayaklarını çıkarıp herkesin hayatını tehlikeye atan kişinin görüntüsü, dün sosyal medyada tepkiye neden oldu. Söz konusu kişinin, Gaziantep Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı’nın oğlu olduğu öğrenildi.