Boynunu kütleten kadın felç geçirdi

ABD'de yaşayan KayLynne Felthager, 3 yıl önce yaptığı ters bir hareket nedeniyle felç kaldı.

Yaşadığı süreci People dergisine anlatan Felthager, her şeyin 4 Ocak 2023'te Walmart'tan eve giderken baş ağrısı hissetmesiyle başladığını söyledi.

Felthager, boynunun sol tarafında bir çatlama hissedene kadar başını sağa doğru uzattığını hatırlıyor.

Birkaç günü ağrılar içinde geçiren Felthager, bu ağrılara daha fazla dayanamadığını ve 9 Ocak'ta aniden sağ gözünü parlak bir ışık kapladığını ve görüşünün kaybolduğunu söyledi.

Felthager, orada yaşadıklarını “Sağ gözümden kör edici bir ışık geldi ve sonra görüşümü kaybettim. Sanki bu parlak ışığı görebiliyordum, ama sağ tarafta başka hiçbir şey göremiyordum" diyerek anlattı.

Felthager, kısa süre sonra, vücudunun sağ tarafının tamamında karıncalanma hissettiğini ve ardından uyuşma başladığını söyledi. O anda bile, bu hissi korkutucu olmaktan çok kafa karıştırıcı olarak tanımladı.

En korkutucu anın, konuşmaya çalıştığında gerçek kelimeler kuramadığını fark ettiği an olduğunu anlatan Felthager “Kelimenin tam anlamıyla, karışık bir saçmalık gibi çıktı” dedi.

Eşinin hastaneye götürdüğü Felthager, içeri girdikten sonra doktorların onu hemen muayeneye aldığını ve o andan itibaren yaşadıklarının bir kısmının bulanıklaştığını dile getirdi.

Hastanede Felthager, doktorların ona arter diseksiyonlarının kiropraktik tedaviler veya boyun kırılması gibi durumlarda meydana gelebileceğini söylediklerini anlattı. Bir doktor onun endişelerini yatıştırmaya çalıştı ancak Felthager bunun söylemesi kolay, yapması zor olduğunu düşündüğünü hatırlıyor.

Kısa süreli felç geçiren Felthager, “Doktor, bunun şiddetli kusma ya da boynunuzu kırmanızdan kaynaklandığını söyledi” diyor.

Daha sonra, ağır kan sulandırıcı ilaçlar alan ve aylarca düzenli olarak CT taramaları yaptıran Felthager sonunda tamamen iyileşti. 3 yıl sonra, Felthager kendini sağlıklı hissettiğini ve fiziksel olarak normale döndüğünü söyledi.