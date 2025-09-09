Boyunda oluşan şişlikler ciddi hastalık belirtisi olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Seven boyunda fark edilen küçük bir şişliğin, sanılandan çok daha fazlası olabileceğine dikkati çekti.

Seven, boyun bölgesinde sonradan fark edilen her türlü yumrunun ya da şişliğin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Boyun kitlesi, boyunda normalde olmaması gereken her türlü yumru veya şişliği ifade eden genel bir terimdir. Bunların çoğu enfeksiyon kaynaklı ve iyi huyludur ama bazıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Boyun kitlelerinin en yaygın nedeninin enfeksiyonlar olduğunun bilgisini veren Seven, "selim tümör"lerin, doğumsal anomalilerin ve kötü huylu tümörlerin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Seven, kitlelerin genellikle elle tutulur ya da gözle görülür hale geldiğinde kişinin kendisi ya da yakını tarafından fark edilebileceğini ifade etti.

"HİÇBİR KİTLE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Boyun kitlelerinin teşhisinde fizik muayenenin çoğu zaman yeterli olduğunu belirten Seven, şu bilgileri paylaştı:

"Kulak burun boğaz muayenesi ve hastadan alınan öykü çoğu durumda tanıyı koymamıza yeter. Ancak bazı olgularda laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme ya da ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulabilir. Boyun bölgesinde oluşan her yeni şişlik veya kitleye karşı dikkatli olunması gerekiyor. Erken dönemde başvurulan tanı ve tedavi, özellikle kötü huylu hastalıkların yönetiminde büyük fark yaratır. Bu nedenle hiçbir kitle göz ardı edilmemeli."

Tedavi sürecinin tamamen kitleye neden olan hastalığa göre şekillendiğini aktaraan Seven, bazı hastalarda basit bir medikal tedavi yeterli olurken, bazı durumlarda cerrahi girişim veya onkolojik tedaviye ihtiyaç duyulabildiğini ve her boyun kitlesinin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.