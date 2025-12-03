Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'taki Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusuna hazırlık için tekrar ilçeye dönüş yapıyor.

Yaz ve sonbahar mevsiminde iyi beslenip yağ depolamak için Artvin bölgesine göç eden bozayılar, yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında kış uykusu için Sarıkamış'a geri dönüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, bozayıların kış uykusu öncesi hazırlıklarını video çekme özelliği olan fotokapanlarla kayıt altına alıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, bozayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

- "Uyku öncesi daha fazla beslenip yağ tutmak istiyorlar"

Çoban, bozayıların sonbaharın son meyveleriyle beslenip, yağ depolarını doldurmaya çalıştıklarını belirterek, "Ayıları uyku öncesi alanda daha fazla görebiliyoruz, daha fazla alan gezip daha fazla beslenip yağ tutmak istiyorlar." dedi.

Uydu vericisiyle takip ettikleri ayıların henüz kış uykusuna yatmadıklarını ve hazırlık aşamasında olduklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Sarıkamış ormanları, bozayılar, kurtlar ve vaşaklar için önemli bir nokta. KuzeyDoğa Derneği olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle yaptığımız ortak çalışmada bozayıları uydudan takip ediyoruz. Bu sene takip ettiğimiz bozayılardan şu ana kadar hiçbiri kış uykusuna yatmadı ama hazırlandıklarını biliyoruz. Muhtemelen biraz daha karın düşmesiyle bozayılar, yaklaşık 2-3 aylık kış uykusu serüvenine başlayacaklar. İlkbaharda tekrar doğanın uyanmasıyla onlar da tekrar doğadaki görevlerini yerine getirmeye başlayacaklar."