Bozbey'den tutuklu belediye başkanlarına ziyaret: Adalet yerini bulana kadar başkanlarımızın yanındayız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "adalet" vurgusu yaptı. Bozbey, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ı ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ü Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettik. Bursa halkının sevgi ve dayanışma dileklerini kendilerine ilettik.

Seçilmişlere karşı haksız tutuklamaların daima karşısında olduk. Adalet yerini bulana, özgürlük kapıları ardına kadar açılana kadar başkanlarımızın yanındayız. Demokrasi dayanışmamızı sürdüreceğiz, hukukun üstünlüğünü mutlaka sağlayacağız. Ekrem Başkanımızın Bursalı hemşehrilerimize hitaben yazdığı mektubu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

İMAMOĞLU: ÇOK BÜYÜK ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ

Bozbey’in paylaştığı İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili Bursalılar değerli hemşehrilerim. Sizlerle birlikte olduğumuz heyecanı yüksek buluşmaları sürekli hafızamda tutuyorum. Türkiye'nin ağır sorunlarla yüzleştiği bugünlerde; ekonomi, tarım, sanayi tüm konularda en ağır bedeli ödeyen şehirlerin başında Bursa var. Bizler biliyoruz ki ya adalet ya sefalet. Dolayısıyla çok büyük adalet mücadelesi veriyoruz. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Bir avuç insanın değil; milletin 86 milyonun bereketini, huzurunu, refahını, barışını tesis edeceğiz. Bursa hak ettiği değere kavuşacak, Türkiye kazanacak. Onun için, herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet! Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."