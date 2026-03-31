Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki büyüyor: CHP'den Bursa'da eylem çağrısı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sabah saatlerinden gözaltına alınmasının ardından Belediye binası önünde bir araya gelen yurttaşlar, gözaltı ve operasyona tepki gösterdi.

Belediye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda yuttaş ve CHP'li milletvekilleri katılırken; açıklamada konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şunları ifade etti:

"Halkta hiçbir karşılığı olmayan bir azınlık iktidarının halkın partisine ve belediye başkanlarına saldırmasının tek bir nedeni var: O da ilk yapılacak seçimi Türkiyenin birinci partisi olarak kazanacak olması.

CHP'li belediyelere yönelik yapılan siyasi operasyonların yeni bir halkası olarak bu sabah Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahaledir.

Halkın iradesini hiçe sayan, CHP'li belediyelere yönelik bu yaklaşım aslsa kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki milletin iradesi yok sayılamaz.

Bursa'nın Başkanı Bozbey hakkında yürütülen sürecin 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen dosyayla ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez.

Kaçma şüphesi olmayan ve çağrılsa kendisi gidecek olan Bozbey halkın arasında çalışan bir belediye başkanıdır.

Bu operasyonun hukuki değil tamamen siyasi olduğu apaçık ortadadır. Bizler halkın iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızla Bursa halkının iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bozbey başkanın bir an önce serbest bırakılarak görevine dönmesi vicdan sahibi her yurttaşın temel beklentisidir.

Halkın iradesinin gaspedilmesine itirazı olan herkesi bu akşam saat 19:00'da işte burada (Büyükşehir Belediye Binası önü) bekliyoruz. Halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz."