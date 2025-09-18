Bozbey’den AKP’ye geçeceğine yönelik iddialarına ikinci yalanlama

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından CHP'li birçok belediye başkanı partiden istifa ederek AKP'ye katıldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin kazanmasına rağmen AKP’ye geçen 59 belediye sayısı 59 oldu. Son olarak iktidara yakın gazeteler tarafından CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AKP'ye katılabileceği iddia edildi. Daha önce de hakkında böyle bir iddia atılan Bozbey, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamayla AKP’ye geçeceğini ikinci kez yalanladı.

İYİ NİYETLİ BULMUYORUM

Bozbey şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır" dedi.

Bozbey'in 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya katılacağı da ifade edildi.