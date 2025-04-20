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Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 11:40
  • Giriş: 20.04.2025 11:40
  • Güncelleme: 20.04.2025 11:40
Kaynak: İHA
Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesi açıklarında demirli ‘Seven Seas Grandeur’ isimli yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu Carolyn Sue-Mitchell’ye (47) Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Marshall bayraklı ‘Seven Seas Grandeur’ isimli yolcu gemisi, Bozcaada ilçesinin doğusunda demirli olduğu sırada gemide yolcu olarak bulunan Carolyn Sue-Mitchell için kol kırılması tanısı ile tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-908’e alınan Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık ekibi tarafından kolu kırılan yolcunun tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Geyikli feribot iskelesine getirilen yolcu bilinci açık ve sağ şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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