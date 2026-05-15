Bozcaada Belediye Başkanı halk ile açık oturumda buluştu

Bozcaada Haber’in düzenlediği açık oturumda ada halkı, merak ettiği tüm soruları ve eleştirileri Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe’ye doğrudan yöneltti. İsmini açıklamak istemeyen vatandaşların soruları da anonim olarak Başkan Göztepe’ye yöneltildi.

Bozcaada Haber’den Serkan İlik’in moderatörlüğünde gerçekleşen program, şeffaflık, demokrasi ve hesap verebilirlik açısından Türkiye’ye örnek gösterilecek bir buluşmaya dönüştü.

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Salon tamamen dolarken, yer bulamayan çok sayıda kişi programı ayakta takip etti.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren açık oturum boyunca adalılar mikrofonu eline alarak Başkan Göztepe’ye birebir soru sorma fırsatı buldu.

CHP’li Bozcaada Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda; Başkan Göztepe’ye birçok eleştiri ve tepki de yöneltildi. Programda ayrıca imar planlarından belediye hizmetlerine, turizmden işletmelerin sorunlarına kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Başkan Yahya Göztepe, yöneltilen tüm soruları yanıtlayarak eleştirilere açık bir yönetim anlayışı sergiledi.

Salondaki bazı vatandaşlar verilen yanıtlardan memnun kaldıklarını ifade ederken, bazı katılımcılar ise eleştirilerini sürdürdü. Ancak farklı görüşlerin aynı çatı altında özgürce dile getirilebilmesi, programın demokratik niteliğini ön plana çıkardı.

Katılımcılar tarafından “Bozcaada’ya yakışan bir buluşma” olarak değerlendirilen açık oturum, yerel yönetimlerde şeffaflık ve halkla doğrudan iletişim açısından dikkat çekici bir örnek oldu.