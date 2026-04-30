Bozcaada Caz Festivali’nden genç sanatçılara davet

Bu yıl 4-6 Eylül arasında 10. edisyonuyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi için açık çağrı başladı.

Festival, caz, deneysel ve doğaçlama müzik yapan kariyerinin başındaki sanatçıların başvurularını 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar bekliyor. Belirlenen katılımcılar 15 Mayıs'ta açıklanacak.

Program, cazı hisseden, doğaçlamaya açık ve kariyerinin başındaki müzisyenlerin yanı sıra kendi özgün bestelerine sahip projeleri kapsarken, sahne düzeni gereği en fazla 4-5 kişilik grupların başvurularına açık olacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru kapsamında; projelerinizi belli kalıplara sıkışmadan, özgün bir şekilde aktarmanız, tercihen canlı kayıt olacak şekilde performans videolarınızı paylaşmanız, grup ve üyelerine ait sosyal medya hesaplarını eklemeniz ve Bozcaada Caz Festivali sahnesinde yer almanın sizin için neden değerli olduğundan kısaca bahsetmeniz bekleniyor.