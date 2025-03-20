Bozcaada Caz için açık çağrı

Mahir KANAAT

2017’den bu yana Bozcaada’da düzenlenen ve bu yıl 5-7 Eylül arasında 9. edisyonuyla katılımcılarını ağırlayacak olan Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi için açık çağrı başladı.

10 Nisan'a kadar başvuruların kabul edileceği açık çağrı sonucunda Salhane Sahnesi’nde sahne alarak festivalin bir parçası olma ve müziğini katılımcılarla paylaşma fırsatı bulacak isimler 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde açıklanacak. Festival ile ilgili güncel duyuruları bozcaadacazfestivali.com adresi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.