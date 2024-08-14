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Bozcaada'da tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çevre
  • 14.08.2024 13:25
  • Giriş: 14.08.2024 13:25
  • Güncelleme: 14.08.2024 13:29
Kaynak: AA
Bozcaada'da tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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