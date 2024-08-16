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Bozcaada'da yangın riski: Polente Feneri'ne girişler yasaklandı

Çanakkale'de etkili orman yangınları nedeniyle Bozcaada ilçesinde Polente Feneri mevkisine girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Güncel
  • 16.08.2024 15:46
  • Giriş: 16.08.2024 15:46
  • Güncelleme: 16.08.2024 15:46
Kaynak: DHA
Bozcaada'da yangın riski: Polente Feneri'ne girişler yasaklandı
Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yangın riski nedeniyle Polente Feneri (Gün Batımı Feneri) mevkisine girişler yasaklandı.

Bozcaada Kaymakamlığı, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile İlgili tüm kurumlanınız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir" denildi.

Kaymakamlık, çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı'nın (Polente Feneri) ikinci bir duyuruya kadar giriş ve çıkışa kapatıldığını duyurdu.

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