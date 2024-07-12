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Bozcaada'daki çöplük yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 12.07.2024 22:14
  • Giriş: 12.07.2024 22:14
  • Güncelleme: 12.07.2024 23:22
Kaynak: iHA
Bozcaada'daki çöplük yangını kontrol altına alındı
FOTOĞRAF: İHA

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki çöplük alanında başladı.

Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlarda su tankerleriyle yangına müdahaleye destek verdi.
Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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