Bozcaada'daki çöplük yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel 12.07.2024 22:14 Giriş: 12.07.2024 22:14

Güncelleme: 12.07.2024 23:22 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA