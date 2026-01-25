Giriş / Abone Ol
  • 25.01.2026 18:37
Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki şiddetli fırtına nedeniyle yarın feribot seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.(DHA)

