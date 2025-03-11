Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise 08.00'deki seferler yapılacak.