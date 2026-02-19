Giriş / Abone Ol
Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

  • 19.02.2026 18:58
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

