Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.