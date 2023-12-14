Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Güncel 14.12.2023 15:41 Giriş: 14.12.2023 15:41

Güncelleme: 14.12.2023 15:45 Kaynak: DHA

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki ilçelere yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre; Geyikli- Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.