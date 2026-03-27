Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.