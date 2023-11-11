Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “11.11.2023 Cumartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Gökçeada’dan saat 02.00’de, Kabatepe’den ise saat 07.00’de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.11.2023 Cumartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.