Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 28.04.2025 16:06
  • Giriş: 28.04.2025 16:06
  • Güncelleme: 28.04.2025 16:08
Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Fotoğraf: AA

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbulda fırtına alarmı!
BirGün'e Abone Ol