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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Ajans Haberleri
  • 24.11.2023 13:59
  • Giriş: 24.11.2023 13:59
  • Güncelleme: 24.11.2023 14:19
Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.

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