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Bozcaada'ya yarınki 2 feribot seferi fırtına nedeniyle yapılamayacak

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:49
  • Giriş: 18.11.2023 17:49
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:50
Kaynak: AA
Bozcaada'ya yarınki 2 feribot seferi fırtına nedeniyle yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'de seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Ulaşım diğer güzergahlarda ise normal devam edecek.

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