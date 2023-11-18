Bozcaada'ya yarınki 2 feribot seferi fırtına nedeniyle yapılamayacak
Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'de seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Ulaşım diğer güzergahlarda ise normal devam edecek.
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