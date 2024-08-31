Bozcaada’da zam tepkisi

Ebru ÇELİK

Çanakkale Bozcaada’ya feribot seferlerini yürüten GESTAŞ’ın bir hafta önce yaptığı zam Çanakkale Bozcaada halkının tepkisine neden oldu. Ada sakinleri yapılan fahiş zammın ulaşım özgürlüğünü kısıtladığını ve esnafın müşteri kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Yurttaşlar ise ulaşıma 3 bin liraya yakın paraları ödemek istemediklerini, adaletli bir fiyat politikası uygulanması için yapılan zammın GEDAŞ yetkilileri tarafından iyileştirilmesini talep etti.

Bu durum Şikayetvar platformuna da yansıdı. Onlarca kullanıcı bu konuda platforma şikayetini yazdı.

Platforma yansıyan şikayetlerden ikisinde şunlar dile getirildi:

• Melek: Bozcaada tatili yapmak için aracımızla tatile gittik. Otel ücreti günlük 2 bin 500 TL ödedik. Ancak adaya geçebilmek için 2 kişi+araç için GESTAŞ’a tek yön ücreti 1635 TL ödedik. Gidiş-dönüş ücreti bizim 1,5 günlük otel ücretimiz oluyor.

• Furkan: Bozcaada'ya gidebilmek için 30 dakikalık bir yolculuğa GESTAŞ adlı şirket 3 bin TL'ye yakın bir ücret biçiyor. Günden güne yaptıkları yüksek oranda zamlar vatandaş olarak kısıtlı tatil imkânlarımızı zora sokuyor. Bu firma adaletli, hakkaniyetli bir fiyat politikası uygulamıyor.

Ada’da kafe işletmeciliği yapan CHP İlçe Başkanı Bahar Bağdır, zammın turizme darbe vurduğunu ifade etti. Bağdır şunları söyledi: "GESTAŞ'ın yaptığı son zam Bozcaada halkının yaşamını olumsuz etkilerken, turizme de büyük darbe vurdu. Bu zammın yeniden değerlendirilmesini ve gerçekçi bir ücret tarifesi uygulanmasını talep ediyoruz. Müşterilerimiz haklı olarak çok şikâyetçi. Otellerde rezervasyon iptalleri var. Bu sezonu esnaf olarak zaten kötü geçiriyorduk. Bu zam, adaya olan talebi daha da azaltacak."

Adalıların GESTAŞ’tan talepleri şu şekilde:

• Yaşlı, hasta ve merdiven çıkacak durumda olmayanlar için kolaylık sağlanması.

• Acil durumlarda ada halkına geçiş hakkı önceliği ve kalabalık sezonlarda ayrı bir sıra ile geçiş kolaylığı sunulması.

• İkinci adresi ada olanlar için makul indirimler sağlanması.

• Üreticilere kolaylık tanınması.

• Ada esnafı ve pazarcılara indirim uygulanması.

• Kamu görevlilerine makul seviyede indirim hakkı tanınması.

• Kış aylarında aksayan seferler nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi.