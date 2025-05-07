Bozdoğan’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tır ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Yazıkent Caddesi üzerindeki polis merkezi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tır ve motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.