Bozdoğan’da traktör devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde geri manevra yaptığı esnada devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Sarı (53) hayatını kaybetti.





Kaza, Bozdoğan ilçesi Asma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asma mevkiinde Ramazan Sarı (53) kontrolündeki traktör geri manevra yaparken, aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan Sarı’yı, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 53 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Sarı’nın ailesi yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.