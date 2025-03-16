Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Sırca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bozdoğan Belediyesi’ne bağlı iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi.

Mahalledeki vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kaymakam Yunus Emre Polat yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Başkan Özel, yangının kontrol altına alındığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.