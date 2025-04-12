‘Bozgeyik’ Krallığı!

Liyakatsiz atamalar, işe gitmeden çifte maaş alanlar, aynı ismin birçok görevinin olması…

Şırnak, Van, Siirt’ten sonra şimdi de Antep...

Antep’in en çok nüfusa sahip ailelerinden birisi olan ve yıllar önce AKP’ye desteğini açıklayan Bozgeyik ailesi üyelerinin kentteki birçok kamu kurumunda görev yaptığı ortaya çıktı. AKP’li vekil Bünyamin Bozgeyik’in akrabalarından bazılarının işe dahi gitmeden maaş aldığı, bazılarının ise çifte koltukta oturduğu belirlendi. Bünyamin Bozgeyik’in de akrabası olan ve aynı soyadı taşıyan, belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu kamu çalışanları şöyle:

• Mehmet Bozgeyik: Şehitkamil ilçesi Eski Belediye Başkanı

• Mustafa Bozgeyik: MHP Şahinbey İl Başkanı

• Kardeş Yusuf Bozgeyik: Gaziantep Üniversitesi’nde Doçent

• Bahri Bozgeyik: Gaziantep Üniversitesi’de Doktor Öğretim Üyesi

• Kuzeni Yunus Bozgeyik: Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi

• Hakan Bozgeyik: Kızılay Gaziantep Şube Sekreter Üye Yardımcısı

• Kardeş Kenan Bozgeyik: Eski PTT Genel Müdürü ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ARPALIĞA ÇEVİRDİLER

Karataş PTT Merkez Müdürü Mustafa Bozgeyik, aynı zamanda Kızılay Gaziantep Şube Başkanı olarak görev yapıyor. Şehitkamil Eski Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik’in oğlu olan Mustafa Bozgeyik, eski PTT Genel Müdürü ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik’in de kuzeni. Antep’te PTT yöneticileri arasında liyakatsiz atanmışların olduğu ve bu atamaların içinde bankamatik personellerinin olduğu ileri sürülmüştü. Mustafa Bozgeyik’in de kurumda fiili bir iş yapmadan 75 bin TL civarında maaş aldığı iddia edildi.

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ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ

Bozgeyik ailesinin kamuyu parsellemesi Anteplilerin de tepkisini çekti. Bir Antepli şunları söyledi: “Bozgeyikler çok köklü bir aile. Her kurumda bulunuyorlar. Aynı soyadından bu kadar kurumda görev yapmaları nasıl olabilir. Mehmet Bozgeyik yıllarca başkanlık koltuğunda oturdu. Şeffaflık istiyoruz.”