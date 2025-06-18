Bozkır’da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Konya’nın Bozkır ilçesinde ayılar bir arıcının kovanlarına zarar verdi.

Bozkırlı arıcı Mehmet Uçar, ayıların saldırısı sonucu 7 kovanının tahrip edildiğini ve arılarının tamamen yok olduğunu belirterek yardım istedi. Bozkır’ın dağlık yaylalarında arıcılık yapan Uçar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yaşadığı zararı gözler önüne sererek, "Bir haftadır gelmemiştim, geldiğimde her şey mahvolmuştu" dedi. Uçar, ayıların kovanları parçaladığını ve arılarını tamamen yok ettiğini anlattı. Ayı saldırılarının tekrarlanabileceğini belirten arıcı Uçar, "Buraya bu sene arı getirmeyeceğiz. Tedbir alınması lazım" diye konuştu.