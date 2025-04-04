Bozkır’da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Konya’nın Bozkır ilçesinde şiddetli dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Bozkır’da şiddetli dolu yağışı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Etkisini uzun süre sürdüren dolu, meyve bahçelerine, sebzelere ve çiçeklere zarar verdi. Çiftçiler, özellikle bu dönemde çiçek açmış olan meyve ağaçlarının dolu nedeniyle zarar gördüğünü, bunun da bu yılki ürün verimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Yağışın aniden bastırması nedeniyle tarlalarda önlem alamayan üreticiler, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, çiftçilere destek için gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı.