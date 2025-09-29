Bozkırın Tezenesi Ertaş metrobüslerde anılıyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, Türk Halk Müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş’ı yaşamını yitirişinin 13. yılında özel bir projeyle anıyor.

Proje kapsamında 280 kişilik bir metrobüs aracı, Neşet Ertaş’ın en sevilen sözleri ve unutulmaz fotoğraflarıyla tasarlandı. Bu özel metrobüs, metrobüs hattında bir yıl süreyle sefer yaparak İstanbullulara ‘Bozkırın Tezenesi’ni anlatacak. 50P Eminönü - Çırçır Metro hattında çalışan bir otobüs de benzer şekilde Neşet Ertaş temalı bir tasarımla yola çıkacak. İstiklal Caddesi’nin simgesi Nostaljik Tramvay ise seferleri sırasında Neşet Ertaş’ın türkülerini yayınlayacak. Cadde, usta sanatçının nağmeleriyle buluşacak.

İETT, Neşet Ertaş’ı anlatan özel bir mini belgesel film de hazırlandı. Sanatçılar Kubat, Buray, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Zafer Gündoğdu ve Bayram Bilge Tokel gibi isimler Ertaş’a sevgisini ve saygısını paylaşarak projenin bir parçası oldu.