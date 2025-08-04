Bozuk 345 kilo tavuk etinin cezası 22 bin lira!

Haber Merkezi

Elazığ’ın Akçakiraz İlçesi’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerinin yaptığı denetimde, kokuşmuş, küflenmiş ve üzerinde etiket veya son tüketim tarihi bulunmayan 345 kilo tavuk ürünleri tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit eden bu ürünlere el konularak imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmeye firmaya 21 bin 6 lira ceza kesti.

Olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, halk sağlığı için denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Olay, 30 Temmuz 2025 tarihinde Akçakiraz Beldesi’nde bulunan yemek üretim tesisinde gerçekleşmişti. Yetkililer, bozuk gıdaların halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek, benzer ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin yoğunlaştırılacağını söylemişti.