Bozuk klimalarda ameliyat yapılıyor

AKP hükümeti sağlık sistemi ve yapılan yatırımlar ile her geçen gün övüne dursun pek çok hastanenin sıcak yaz günlerinde klima sistemlerinin bozuk olduğu iddialarına kulak tıkaması ve tamir için ödenek ayırmaması tepkilere yol açtı. Bunun son örneği Söke Devlet Hastanesi oldu.

Daha önce kötü yemekleriyle de gündeme gelen hastanenin merkezi iklimlendirme sisteminin sürekli bozulduğu, uzun bir süredir poliklinik servisleri ve ameliyathanelerde hastanenin soğutma sisteminin çalışmadığı iddia edildi. Benzer sorunun Manisa Şehir Hastanesi'nde de yaşandığı iddia edildi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Kalite Standartları” kılavuzuna göre ameliyathane sıcaklığı 20-23 °C arasında olması gerektiğini anımsatarak "Operasyon türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmeli, bağıl nem ise en az yüzde 30, en çok yüzde 60 olmalıdır. Aydın’da termometrelerin 44-45 dereceleri gösterdiği bu günlerde 27-28 derece sıcaklıklarda ameliyatların devam ettiği Söke Devlet Hastanesi’nde hastaların sağlığı tehlikeye atılmaktadır" dedi. Hastane yönetimine seslenen Uğur "Gerekli önlemi almak için havaların daha fazla ısınmasını mı beklemektedir? Ya da hastanenin ihmallerinden kaynaklı bir can kaybı yaşandıktan sonra mı gereken önlem alınacaktır?" sorularını yöneltti.

İklimlendirme sisteminin tamirinin ödenek ayrılamadığı için aylardır yapılamadığını öne süren Uğur "Dolayısıyla hastanenin havalandırma sistemi devre dışı kaldığı için yurttaşlarımız hastane enfeksiyonuna açık hale geliyor. Sağlık hizmeti sunan bir kurumda gerek yurttaş sağlığını gerek sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını bu derece olumsuz etkileyen bir durum karşısında ‘ödenek yok’ cevabı kabul edilemez. Ödenek talebinin tasarruf tedbirleri çerçevesinde reddedildiğini düşünmek dahi istemiyoruz" diye konuştu.

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SAĞLIK SİSTEMİ DE RANTA DAYALI

Benzer sorunun Manisa Şehir Hastanesi'nde de yaşandığını anlatan Uğur, şöyle devam etti:

"Hastanede çalışan sağlık emekçisi arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre Manisa Şehir Hastanesi’nde klimaların her yerde aktif olarak çalışmadığı, kısmi bir şekilde faaliyette olduğu bilgisi bizlere ulaşmıştır. Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun da katıldığı bir programda Manisa Şehir Hastanesi, TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen denetim sonucu akredite edildi. Programda konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘En fazla beş yıl içinde bütün hastanelerimizde bu belge olacak. Özel, kamu, şehir hastaneleri diye ayırmadan hepsinde bu standarttı yakalayacağız’ demiş. Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz; ödenek yok denilerek kritik öneme sahip olan ameliyathaneleri dahi soğutamıyorken nasıl olacak da bu belgeyi beş yıl içinde tüm hastanelerde yaygın hale getireceksiniz? Yoksa her hastanede olacak dediğiniz belgenin ‘standart’ olarak sunduğu olanaklar çok mu düşük seviyede olacak? Sağlık sistemini ranta dayalı hale getiren şehir hastaneleri üzerinden bir yandan yandaş şirketlere milyar dolarlar aktarılırken, bir yanda da ödenek yokluğu nedeniyle halk sağlığı tehlikeye atılıyor. İktidarın görevi; vatandaşına nitelikli sağlık hizmeti sunmanın koşullarını yaratmak olmalıdır."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki klimasız hastane görüntülerine ilişkin inceleme ve disiplin soruşturması başlattı.