Bozulmuş etler piyasaya mı sürüldü: CİMER ihbarlarıyla ortaya çıkan rezalet!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü et fiyatları soruşturmasında detaylar ortaya çıktı. CİMER ihbarıyla ortaya dökülen rezalette "fiyatları etkilemeye yönelik manipülasyon" ile "hastalıklı hayvan kesimi/bozulmuş etleri piyasaya sürme" iddiaları öne çıkıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları ve bozuk etleri piyasaya sürdükleri iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
CİMER İHBARLARI
halktv.com.tr’den İsmail Saymaz'ın haberine göre, soruşturma Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün araştırma raporu ile CİMER'e gönderilen üç ihbar doğrultusunda yürütülüyor.
İki suçlama öne çıkıyor; suç örgütü faaliyeti kapsamında fiyatları etkileyerek mal ve hizmet satımından kaçınma - manipülasyon yoluyla dolandırıcılık ile hastalıklı hayvan kesimi ve bozulmuş etleri piyasaya sürerek haksız kazanç.
İDDİALAR NELER?
İddialara göre tedarikçi firmalar "elde mal yok" veya "kesime mal gelmedi" gerekçeleriyle arzı durduruyor. Besicilerin kesim zamanı gelmiş hayvanlarını piyasaya vermeyip WhatsApp grubunda "kesime hayvan gönderilmemesi" yönünde anlaştıkları, acil nakit ihtiyacı olanların ise grupta oluşturulan fondan destek aldığı öne sürülüyor. Et ve Süt Kurumu'nun ithal karkas eti zincir marketler üzerinden piyasaya vererek fiyat artışlarını sınırlamak istediği, ancak hayvan arzının kısılmasıyla kamunun zarara uğratıldığı iddiasına da yer veriliyor.
3 AYRI İHBAR
- 24 Kasım 2025 tarihli ilk ihbarda, karkas kesim fiyatlarının özellikle büyük firmalar tarafından yükseltildiği, bunun küçük ve orta ölçekli işletmeleri çıkmaza soktuğu belirtiliyor.
- 12 Aralık 2025 tarihli ikinci ihbarda, talep zayıfken dana kesim fiyatının yükselmesiyle birlikte bazı üreticilerin 15-20 gün kestirmeme kararı aldığı, düzenli para toplanarak fon oluşturulduğu ve WhatsApp üzerinden "Mal kesim fiyatlarını biz belirleriz, birlik olmalıyız" benzeri mesajlarla hareket edildiği iddia ediliyor.
- 15 Aralık 2025 tarihli üçüncü ihbarda ise Ankara'da faaliyet gösteren A.T. isimli kişinin komisyonculuk yaparak piyasayı bozduğu, günlük yüksek kesim yaptırdığı ve resmi alış-satış kayıtlarının görünmediği öne sürülüyor.