Bozulmuş etler piyasaya mı sürüldü: CİMER ihbarlarıyla ortaya çıkan rezalet!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları ve bozuk etleri piyasaya sürdükleri iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

CİMER İHBARLARI

halktv.com.tr’den İsmail Saymaz'ın haberine göre, soruşturma Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün araştırma raporu ile CİMER'e gönderilen üç ihbar doğrultusunda yürütülüyor.

İki suçlama öne çıkıyor; suç örgütü faaliyeti kapsamında fiyatları etkileyerek mal ve hizmet satımından kaçınma - manipülasyon yoluyla dolandırıcılık ile hastalıklı hayvan kesimi ve bozulmuş etleri piyasaya sürerek haksız kazanç.

İDDİALAR NELER?

İddialara göre tedarikçi firmalar "elde mal yok" veya "kesime mal gelmedi" gerekçeleriyle arzı durduruyor. Besicilerin kesim zamanı gelmiş hayvanlarını piyasaya vermeyip WhatsApp grubunda "kesime hayvan gönderilmemesi" yönünde anlaştıkları, acil nakit ihtiyacı olanların ise grupta oluşturulan fondan destek aldığı öne sürülüyor. Et ve Süt Kurumu'nun ithal karkas eti zincir marketler üzerinden piyasaya vererek fiyat artışlarını sınırlamak istediği, ancak hayvan arzının kısılmasıyla kamunun zarara uğratıldığı iddiasına da yer veriliyor.

3 AYRI İHBAR