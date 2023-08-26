Bozüyük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzeri eski sanayi kavşağı ışıklarında meydana gelen kazada M.K.K. idaresindeki otomobil ile A.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü A.A., ile yolcu S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.