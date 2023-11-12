Bozyazı’da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde, binlerce fidanın ücretsiz dağıtımı yapıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, işletme şefleri ve orman personeli tarafından keçi boynuzu (harnup), lavanta, servi ve badem çeşitleri olmak üzere toplam 6 bin fidanın vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapıldı. Yoğun ilginin olduğu fidan dağıtımında fidanlar kısa sürede tükendi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ’Geleceğe nefes, cumhuriyete nefes’ teması ile 6 bin fidan dağıtımının gerçekleştiğini, vatandaşların yoğun ilgisinin ise memnun edici olduğunu söyledi. Uzlar, “Vatandaşlarımızın yeşile duydukları özlem gerçekten güzel. Ağaca bakıyorlar, yeşili seviyorlar, iklimimiz müsait, toprağımız müsait, onların bu ağaçları, fidanları büyüteceğine inanıyorum. Etkinliğimize ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü, orman köylülerini kalkındırma kooperatif başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde yapılan toplantıya, İşletme Müdürü Fahri Uzlar, İşletme Müdür Yardımcısı Davut Küçüktop, işletme şefleri, Orman Köylülerini Kalkındırma Kooperatif Başkanı ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı. Toplantıda, çalışma politikaları, mevzuat değişikliği ve orman köylülerinin yeni hakları hakkında bilgiler verildi. ORKÖY destekleri konusunda yapılan bilgilendirilme sonrası, kooperatif ve muhtarların talepleri alındı.