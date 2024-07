Brad Pitt'li Formula 1 filminden ilk afiş

Oscar ödüllü dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Formula 1 temalı aksiyon filminin adı "F1" oldu. Apple Original Films, filmin ilk resmi posterini paylaştı.

Pitt filmde Formula 1'e geri dönen eski bir pilotu canlandıracak. Filmin oyuncu kadrosunda Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alacak.

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix. pic.twitter.com/jW0SMsFtG8