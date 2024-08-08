Brad Pitt ve George Clooney yıllar sonra aynı filmde

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.

Sony Pictures, filmden ilk resmi fragmanı yayınladı. Filmde Clooney ve Pitt'e, Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan gibi isimler eşlik ediyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılacak.

DEVAM FİLMİ GELECEK

Merakla beklenen film için geri sayım ederken Apple'ın devam filmi için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Yönetmen Watts'ın, Apple ile devam filmi çekmek için anlaştığı belirtildi. Pitt ile Clooney'nin devam filminde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.