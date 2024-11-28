Brandenburg’da da aşırı sağ hükümete geçit yok

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Almanya’nın Brandenburg eyaletinde eylül ayındaki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti’den ayrılarak kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), bir ay süren görüşmelerin ardından eyalet hükümetini kurma konusunda anlaştı.

SPD ve BSW, Thüringen’de olduğu gibi tehlikeli yükselişini sürdüren aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini eyalet hükümetinde yer almasının önüne geçti. SPD ve BSW, 67 sayfalık koalisyon anlaşmasını Postdam’da sundu, ancak koalisyonun eyalet parlamentosunda ne kadar çoğunluğa sahip olacağı henüz netlik kazanmadı.

SPD ve BSW birlikte Brandenburg eyalet parlamentosunun 88 üyesinden 46’sını oluşturuyor. Başbakanın seçilebilmesi için en az 45 oya ihtiyaç var. Ülkenin doğusundaki üç kritik eyalette eylül ayında yapılan seçimlerden Brandenburg’dakinde SPD yüzde 30,9 oy alırken AfD yüzde 29,2 ile ikinci, BSW ise yüzde 13,5 ile üçüncü olmuştu. Geçen hafta AfD’nin seçimi önde tamamladığı Thüringen’de ise Hristiyan Demokrat Parti (CDU), SPD ve BSW koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.