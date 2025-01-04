Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışa çıkarıldı
Dünyada tarihin iyileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi, 4 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi, 4 milyon dolara satışa sunuldu.
ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan ve popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin 4 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi.
Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.