Kaynak: AA
Breidablik-Samsunspor maçında Ukraynalı hakem Denys Shurman düdük çalacak

İSTANBUL (AA) - Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Shurman'ın yardımcılıklarını Ukrayna Futbol Federasyonundan Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

