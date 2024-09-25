Brent petrolün varil fiyatı 74,24 dolar
Kaynak: AA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,24 dolardan işlem görüyor.
Dün 75,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,47 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 74,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,23 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, kar alımları ve Çin'de açıklanan teşvik planının ekonomiyi desteklemekte yetersiz kalacağı endişesi etkili oluyor.