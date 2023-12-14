Brent petrolün varil fiyatı 74,71 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,71​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Salı günü 72,29 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri etkili oldu.