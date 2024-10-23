Brent petrolün varil fiyatı 75,24 dolar
Kaynak: AA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,24 dolardan işlem görüyor.
Dün, Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenmesinin ardından 75,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,28 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 75,24 dolar oldu.
Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.