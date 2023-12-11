Brent petrolün varil fiyatı 76,41 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,41​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 76,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.